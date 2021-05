Bogenschiessen : Florian Unruh kämpft beim Weltcup in Lausanne mit dem Team um Gold

Im Finale trifft das deutsche Trio um den 27 Jahre alten Fockbeker am Sonntag auf Spanien. Im Einzel wird Unruh nach einer dramatischen 5:6-Niederlage im Achtelfinale gegen den Rumänen Dan Olaru Neunter.

Lausanne | Beim Weltcup der Bogenschützen in Lausanne hat Florian Unruh im Einzelwettbewerb den Sprung unter die besten Acht mit dem Recurvebogen hauchdünn verpasst. Der 27 Jahre alte Fockbeker unterlag als Sechstbester der Qualifikation in einem dramatischen Achtelfinale dem Rumänen Dan Olaru mit 5:6 (27:30, 28:29, 26:26, 30:24, 28:26, 9:9*) und belegte am Ende...

