Shanty im Corona-Lockdown : Rendsburger Kronwerk-Gymnasium macht dem Welthit „The Wellerman“ Konkurrenz

Von der ersten Idee des Schulleiters bis zum fertigen Seemanns-Video vergingen vier Monate. Mehr als 50 Lehrer und Schüler machten mit. Am meisten zu tun hatte Musiklehrer Finn Scharf.

Rendsburg | Finn Scharf, Musiklehrer am Gymnasium Kronwerk in Rendsburg, hat in den vergangenen Wochen und Monaten mehr als 50 Videodateien und noch mehr Tonspuren bearbeitet und zusammengeschnitten. Entstanden ist dadurch das „Kronwerk-Shanty“ – ganz nach dem Vorbild von Nathan Evans. 150 Jahre altes Walfängerlied als Vorbild Der schottische Sänger brach...

