Rendsburg und Eckernförde : Bürgervotum zur Imland-Klinik: Landrat Schwemer fürchtet dramatische Folgen

Bürger wollen erreichen, dass die Imland-Klinik in der jetzigen Form erhalten bleibt. Sollten sie sich durchsetzen, würde es das Krankenhaus laut Landrat Rolf-Oliver Schwemer vor ein nahezu unlösbares Problem stellen.

Rendsburg / Eckernförde | Der Kreistag hat entschieden, die Imland-Klinik neu aufzustellen. Die Geburtshilfe wird am Standort Rendsburg gebündelt, ebenso alle chirurgischen Leistungen. In Eckernförde verbleibt die Innere Abteilung sowie eine ambulante Notaufnahme. Zusätzlich wird in Eckernförde die Psychiatrie und Altersmedizin angesiedelt. Doch gegen diesen Beschluss gibt es ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.