Rendsburg : Weihnachtsessen international: Das sind die Alternativen zu Kartoffelsalat mit Würstchen

Eine Glück bringende Mandel im Milchreis, zwölf Gerichte zu Ehren der Apostel, ein Verwandter des Mehlbüdels oder Kuchen mit Schuss – der Blick in die Kochtöpfe anderer Länder kann für Weihnachten inspirierend sein.

Rendsburg | „Was gibt es an Heiligabend?“ – um diese Frage entbrennen in Familien lebhafte Diskussion. Für viele steht allerdings fest: Kartoffelsalat und Würstchen kommen auf den Tisch. Dieser Klassiker geht wahrscheinlich auf die Weihnachtsfastenzeit zurück, in der die Kartoffel ein sättigendes und günstiges Lebensmittel war. Heute zählt eher der Aspekt, dass s...

