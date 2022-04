Fußball-Landesliga Mitte : Corona-Alarm beim Osterrönfelder TSV – Derby gegen MTSV Hohenwestedt abgesagt

Nicht nur die Ligamannschaft ist betroffen, auch in weiteren Osterrönfelder Teams gibt es positive Fälle. Wann das mit Spannung erwartete Duell der beiden abstiegsbedrohten Rivalen nachgeholt werden kann, ist noch offen.

Osterrönfeld | Es hatte sich im Vorfeld schon angedeutet, am späten Donnerstagabend wurde es Gewissheit. Das mit Spannung erwartete Derby in der Fußball-Landesliga Mitte zwischen dem Osterrönfelder TSV und dem MTSV Hohenwestedt am Samstag (2. April) muss abgesagt werden. Weiterlesen: Osterrönfelder TSV gegen MTSV Hohenwestedt: Beide Teams sind im Derby zum Siegen...

