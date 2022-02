Handball-Oberliga der Frauen : Nach Corona-Pause: HSG FONA mit Personalsorgen gegen Schlusslicht Preetzer TSV

Im dritten Spiel der Meisterrunde wollen die Schützlinge von Trainer Olaf Keck am Freitagabend den zweiten Sieg einfahren. Doch leicht wird es nicht, obwohl auf der Gegenseite der punktlose Tabellenletzte steht.

Fockbek | Ohne großen Druck gehen die Oberliga-Handballerinnen der HSG FONA am Freitagabend (20.30 Uhr, Sporthalle Alt Duvenstedt) in das Landesderby mit dem Preetzer TSV. Mit dem Erreichen der Aufstiegsrunde, in der bislang ein Sieg (31:28 gegen FC St. Pauli) und eine Niederlage (27:29 bei HL Buchholz 08-Rosengarten II) zu Buche stehen, haben Trainer Olaf Keck...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.