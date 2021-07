Entwässerungsspezialist : Was das Büdelsdorfer Unternehmen ACO mit Prinz Philip verbindet

Mit Betonelementen fing es an, heute ist ACO weltweit als Spezialist gefragt, wenn es um die Entwässerung geht. Josef Severin Ahlmann gründete das Unternehmen vor 75 Jahren. Die Ursprünge reichen viel weiter zurück.

Büdelsdorf | Der „Queen's Award for Enterprise“ gilt in Großbritannien als eine der höchsten Auszeichnungen für Unternehmen. Jährlich werden Firmen für ihre Innovationskraft und herausragende Produkte gewürdigt. In der Vor-Corona-Zeit gratulierten Queen Elizabeth und Prinz Philip persönlich. 2006 stand der britische Ableger der Büdelsdorfer ACO-Gruppe auf der List...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.