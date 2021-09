Seit zehn Jahren im Amt : Was „Stutentrine“ Rita Ihrig sich von den Rendsburgern wünscht

Gemeinsam mit dem Markgrafen ist die 66-Jährige das Maskottchen der Stadt. Seit einem Jahr ist sie im echten Leben in Rente und wollte durchstarten – dann kam Corona. Doch der „unruhige Geist“ blickt nach vorn.

Rendsburg | „Es greift wahnsinnig ins Privatleben ein.“ Rita Ihrig findet deutliche Worte über ihren ehrenamtlichen Job als Rendsburgs „Stutentrine“. Doch die 66-Jährige bereut es keine Sekunde, dass sie sich vor zehn Jahren entschied, in diese besondere Rolle zu schlüpfen. „Es ist unglaublich, an was für Veranstaltungen man teilnimmt und was für Leute man trifft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.