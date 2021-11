Rendsburger Innenstadt : Was Bettler in der Fußgängerzone dürfen – und was nicht

Das Betteln ist in Deutschland grundsätzlich nicht verboten, aggressives Betteln kann indes als Nötigung eingestuft werden. In der Rendsburger Innenstadt sind in diesen Tagen beide Ausprägungen zu sehen.

Rendsburg | Im Zentrum von Rendsburg gehört dieses Bild zur Vorweihnachtszeit: Ein Bettler und sein Hund warten am Rande der Fußgängerzone auf Almosen. Am Montag waren zwei Herrchen-Hund-Paare zu sehen – das eine in der Hohen Straße in Sichtweite des Schiffbrückenplatzes, das andere im Stegen, dicht neben dem Schaufenster der „Coburg’schen Buchhandlung“. Mehrere ...

