Supermarkt in Rendsburg : Langes Warten auf die Übernahme: Wird „Real“ doch nicht zu „Kaufland“?

Seit August warten rund 100 Mitarbeiter an der Schleswiger Chaussee auf Informationen, die Verunsicherung steigt. Selbst die Filialleitung wisse nicht mehr, heißt es von Verdi. Platzt ein sicher geglaubter Flaggenwechsel?

Rendsburg | An anderen „Real“-Standorten in Deutschland ging alles ganz schnell. Dort wurde der Wechsel zu „Kaufland“ schon vollzogen. Mitte August war bekannt geworden, dass „Kaufland“, wie „Lidl“ ein Teil der Schwarz-Gruppe, mehrere „Real“-Ableger in Schleswig-Holstein übernehmen darf, darunter Rendsburg. Das Kartellamt hatte grünes Licht gegeben. Vorgeschichte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.