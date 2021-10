Betrugsversuch am Telefon : Polizei warnt nach Fall in Schülp: Abzocker tarnen sich als Microsoft-Mitarbeiter

Trickreiche Abzocke: Eine Frau aus Schülp b. Rendsburg wurde am Dienstag, 5. Oktober, von einer angeblichen Beschäftigen des US-Softwarekonzerns angerufen. Kein Einzelfall, warnen Verbraucherschutz und Polizei.

Schülp b. Rendsburg | Bei einer Frau aus Schülp klingelt am Dienstag, 5. Oktober, das Telefon. Am anderen Ende der Leitung ist eine angebliche Mitarbeiterin des Software-Konzerns Microsoft. In gebrochenem Deutsch fragt sie, ob die Schülperin einen Windows-Computer habe. Nachdem sie das bejaht, wird sie dazu aufgefordert, den Computer zu starten. Ihr PC ist hoch gefährdet...

