Krankenhaus in Rendsburg : Aufnahme von Corona-Patienten aus Süd- und Ostdeutschland: Wann ist Imland-Klinik dran?

In einigen Teilen Deutschlands sind die Kliniken überlastet. Covid-Patienten aus anderen Bundesländern wurden bereits nach Kiel, Lübeck und Itzehoe gebracht. In Rendsburg gibt es aktuell drei freie Intensivbetten.

Rendsburg | Die Corona-Lage wird immer dramatischer. Wegen überlasteter Intensivstationen im Süden und Osten Deutschlands wurden am Wochenende schwer an Corona erkrankte Patienten in schleswig-holsteinische Kliniken verlegt. Aufgenommen wurden sie im Universitätsklinikum (UKSH) Kiel und Lübeck sowie im Klinikum Itzehoe. Ist jetzt bald auch die Imland-Klinik Rends...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.