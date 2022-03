Helene-Lange-Gymnasium : Drohende Fällung: Politik will Bäume auf „Hela“-Schulgelände in Rendsburg retten

Per Dringlichkeitsantrag soll die Bauverwaltung aufgefordert werden, nach anderen Lösungen zu suchen. Zuvor hatte es vehemente Proteste von Schülerinnen und Schülern gegeben.

Rendsburg | Im Streit um die mögliche Baumfällungen an der Helene-Lange-Schule („Hela“) in Rendsburg übernimmt jetzt die Politik das Zepter. Sie will erreichen, dass das Wäldchen am Rande des Schulgeländes erhalten bleibt. Nach den bisherigen Plänen der Stadt könnten bis zu 30 Bäume gerodet werden, damit Platz für eine neue Straße in das künftige Wohngebiet Neuwe...

