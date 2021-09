Rendsburger Kindergärten : Gegen Personalnot in städtischen Kitas: Erzieher-Azubis könnten aushelfen

Der Hilferuf aus dem Rendsburger Rathaus bleibt nicht ungehört. In den städtischen Kitas fehlt Personal. Jetzt wird an mehreren Fronten daran gearbeitet, um längere Schließungen einzelner Gruppen ab Oktober abzuwenden.

Rendsburg | Die Ankündigung der Stadt Rendsburg, ab Oktober notfalls auf die Dienste ausgewählter Rentner und Eltern zurückzugreifen, um die akute Personalnot in den kommunalen Kitas zu überbrücken, schlägt Wellen. Bürgermeisterin Janet Sönnichsen (parteilos) berichtete am Freitag, sie habe Zuschriften und Anrufe aus anderen Städten und Sozialdezernaten in Schles...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.