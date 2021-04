Vor 50 Jahren : 25. April 1971: Rendsburger TSV erstmals Fußball-Landesmeister

Die Fußballer des Rendsburger TSV schrieben am 25. April 1971 Geschichte und wurden erstmals Landesmeister.

Rendsburg | Der Rendsburger TSV hat Geschichte geschrieben. Am morgigen Sonntag vor 50 Jahren feierte der Verein vom Nobiskrug erstmals den Fußball-Landesmeistertitel. Noch heute wird am Kanal von der Meisterelf geschwärmt. Auch interessant: RTSV-Chef Roland Nemitz: „Wir merken, dass viele Mitglieder ungeduldig werden“ Acht Jahre nach DFB-Gründung wurde in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.