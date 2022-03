Von Kiew nach Osterrönfeld : Fast verdurstet und erfroren: So hart war die Flucht für zwei Geschwister aus Kamerun

Oliver und Nicole Awa studierten in der Ukraine. Dann wurde ihr Wohnhaus von einer Rakete getroffen. Eine Woche dauerte ihre Flucht. Mehrere lange Fußmärsche und Nächte auf Betonböden mussten sie durchstehen.

Osterrönfeld | Viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind in den vergangenen Tagen im Raum Rendsburg angekommen. Besonders schwer war der Weg nach Deutschland für die Geschwister Oliver (28) und Nicole Awa (30). Die beiden Kameruner studierten in Kiew. Weiterlesen: Kinderlachen und Sorge um die Männer im Krieg: So kommen 41 Ukrainer in Schacht-Audorf an Auf ...

