Rendsburg : „Voice of Germany“-Stars kommen zur Camper-Messe „Caravan und Co“

Die Messe will Camping-Fans nicht nur mit neuen Modellen und Zubehör begeistern. Musik und Shows spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Und sogar ein Weltmeister hat sein Kommen zugesagt.

Rendsburg | Die Camperbranche boomt – ein Ende des Aufschwungs ist nicht in Sicht. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden laut Kraftfahrtbundesamt fast 63.000 Reisemobile und Wohnwagen zugelassen. Das entspricht einem Plus von 15,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Diesem Trend ist die „Caravan und Co“ gewidmet, die vom 23. bis 26. September auf ...

