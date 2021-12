Guten Morgen, Rendsburg! : Stärkung des Immunsystem sorgt für Verspätungen

Vitamin C soll gut für das Immunsystem sein. Zitronensaft ist eine beliebte Möglichkeit. Allerdings sollte man nach dem Genuss mit dem Zähneputzen warten.

Rendsburg | Eine Rendsburgerin hat sich vorgenommen, etwas mehr auf ihre Gesundheit zu achten. Das klappt mal mehr mal weniger gut. Jetzt in der kalten Jahreszeit will sie zumindest auf ausreichend Vitamin C achten – soll ja gut für das Immunsystem sein. Also trinkt sie nun schon seit einigen Tagen morgens ein Glas Wasser mit dem Saft einer halben – frisch ausgep...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.