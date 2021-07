Umbauten und Wartungsarbeiten : Darum wird der Rendsburger Kanaltunnel in vier August-Nächten voll gesperrt

Für Umbauten in den Betriebsgebäuden muss der Verkehr in zwei Nächten gestoppt werden. Sie sind Teil der seit zehn Jahren laufenden Sanierung. In zwei weiteren Nächten muss das Bauwerk turnusmäßig durch die „Inspektion“.

Rendsburg | Vier nächtliche Vollsperrungen kommen im August auf den Rendsburger Kanaltunnel zu. Das kündigte das für die NOK-Querung zuständige Wasserstraßen-Neubauamt Nord-Ostsee-Kanal (WNA-NOK) am Mittwoch an. Umbau der Trafo-Kammern Ausgeführt werden Arbeiten, die zum Teil noch mit der jahrelangen Sanierung in Verbindung stehen. In den Betriebsgebäuden d...

