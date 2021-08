Komiker besucht Schauburg : „Ich hoffe, wir sehen uns“ – Videobotschaft von Otto Waalkes an die Rendsburger

Rendsburg und Otto Waalkes – das ist eine komische Beziehung. Mehrfach trat der Komiker in der Nordmarkhalle auf, zum letzten Mal im März 2008. Wir haben Fotos von der damaligen Show aus dem Archiv geholt.

Rendsburg | Ein Ampelmännchen in der Otto-typischen Hüpfpose gibt es in Rendsburg noch nicht. Diese Ehre wird bisher nur Emden, der Heimatstadt des Komikers, zuteil. Zur Kanalstadt hat der Ostfriese trotzdem eine enge Beziehung. In der Nordmarkhalle nahmen mehrere Tourneen ihren Anfang. Im „Bullentempel“ wurde das Programm in „öffentlichen Generalproben“...

