Spenden für die Ukraine : Video: Karen Fleckenstein aus Alt Duvenstedt ist von der Hilfsbereitschaft überwältigt

Niemals hätte Karen Fleckenstein geglaubt, dass es auf ihren Facebook-Post so viel Resonanz gibt. Am Freitag geht es für sie und ihr Team an die ukrainische Grenze. Doch es muss noch viel sortiert und vorbereitet werden.

Alt Duvenstedt | Mittlerweile träumt sie von Spenden. Wenn sie denn überhaupt zum Schlafen kommt. Karen Fleckenstein erlebt eine überwältigende Resonanz auf ihren Spendenaufruf in den Sozialen Medien. Dort geht es der engagierten Tierschützerin vor allem um Sachspenden für Tiere und Kinder. Wie sie und ihr Team die Organisation vor der Abfahrt am Freitag an die polnis...

