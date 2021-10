Diebstahl bei „Lidl“ vereitelt : Sie warnte eine Seniorin vor Diebinnen: Polizei sucht nach aufmerksamer Zeugin

Die 82-jährige Kundin des Discounters an der Rendsburger Straße geriet ins Visier von zwei Täterinnen. Dass sie dann doch nicht bestohlen wurde, ist einer geistesgegenwärtigen Zeugin zu verdanken. Sie wird nun gesucht.

Fockbek | Die Polizei in Fockbek ist zwei Taschendiebinnen auf der Spur. Anlass ist der fehlgeschlagene Versuch, die Kundin eines Discounters in der Gemeinde zu bestehlen. Die 82-Jährige hatte am Mittwoch, 27. Oktober, um 12 Uhr bei „Lidl“ in der Rendsburger Straße eingekauft. Zwei Täterinnen wurde dabei beobachtet, wie sie versuchten, Gegenstände aus einer ...

