Schacht-Audorf : Streit unter Jugendlichen: 17-Jähriger mit Messer lebensgefährlich verletzt

Zu dem Streit kam es am Dienstagabend an der Kieler Straße. Jetzt ermittelt die Polizei wegen versuchter Tötung.

Schacht-Audorf | Die Kriminalpolizei in Rendsburg ermittelt wegen einer versuchten Tötung in Schacht-Audorf. Am Dienstag, 11. Mai, gegen 23 Uhr war der Rettungsleitstelle eine Person mit Stichverletzung gemeldet worden. Tatort: Die Kieler Straße auf Höhe der Sparkasse Mittelholstein. Not-OP in der Imland-Klinik Das 17-jährige Opfer war nach einem lautstarken Str...

