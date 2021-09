Bis zu 50 Arbeitsplätze : Verpackungs-Produzent „Ribbeck“ investiert vier Millionen Euro in Büdelsdorf

Das bisher in Bad Bramstedt ansässige Unternehmen verlegt seinen Standort. Am Mittwoch war der symbolische erste Spatenstich für Büros und eine Produktionshalle.

Büdelsdorf | In Büdelsdorf werden 30 bis 50 neue Arbeitsplätze geschaffen. Das noch in Bad Bramstedt ansässige Unternehmen „Ribbeck“, das umweltfreundliche Verpackungen für die Lebensmittelindustrie herstellt, verlegt seinen Sitz in das Gewerbegebiet am Trichterbecherweg. Am Mittwoch fand auf der Baustelle der symbolische erste Spatenstich für neue Firmengebäude s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.