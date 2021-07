Polizei dankt für Mithilfe : Rendsburger Gerd Rose (76) wohlbehalten wieder angetroffen

Der Mann wurde zuletzt am Donnerstag, 1. Juli, gegen 21 Uhr am Rendsburger Bahnhof gesehen. Danach fehlte zunächst jede Spur von ihm.

Rendsburg | Seit Donnerstag, 1. Juli, wurde der 76-jährige Rendsburger Gerd Rose vermisst. Zuletzt wurde er am Tag seines Verschwindens gegen 21 Uhr am Rendsburger Bahnhof gesehen, teilte die Polizei am Morgen mit. Gut sechs Stunden später meldeten die Beamten, dass der Vermisste wohlbehalten wieder angetroffen werden konnte. ...

