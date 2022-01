In Köln angetroffen : Vermisste Mädchen aus Rendsburg und Bredstedt sind wieder da

Nach den beiden Teenagern aus Rendsburg und Bredstedt war seit Sonnabend, 15. Januar, öffentlich gesucht worden. Nun wurden beide wohlbehalten angetroffen.

Rendsburg | Sie sind wieder da: Die beiden 14 und 16 Jahre alten Mädchen aus Rendsburg und Bredstedt, die seit Samstag in einer öffentlichen Fahndung gesucht wurden, sind am Sonntagabend wohlbehalten angetroffen worden. Die teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Mädchen wurden am Hauptbahnhof in Köln von der Bundespolizei aufgegriffen. Beiden gehe es gut...

