Polizei sucht Zeugen : Fahrradfahrer stürzt bei Zusammenstoß mit Lieferwagen – Fahrer flüchtet

Ein 17-jähriger Fahrradfahrer verletzt sich beim Sturz, weil ein Lieferwagen plötzlich in eine Straße abbiegt. Anstatt zu helfen, fährt er einfach weiter.

Rendsburg | Am Mittwoch, 22. September, gegen 17.15 Uhr stieß ein Radfahrer mit einem weißen Lieferwagen in der Straße Thormannplatz zusammen. Der Radfahrer verletzte sich dabei leicht am Bein und an der Hand. Das ist passiert Der 17-jährige Fahrradfahrer war aus Richtung Gerhardstraße kommend in Richtung Denkerstraße auf dem linksseitigen Radweg der Straße...

