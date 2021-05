Verkehrsunfall bei Hohn : Auto überschlägt sich – Fahrer rettet sich leicht verletzt aus dem Wrack

Warum der 55-jährige Autofahrer mit seinem Peugeot von der Straße abkam, ist unklar.

Hohn | Auf der Landstraße zwischen Hohn und Hamdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat sich am Sonnabend ein Auto überschlagen. Das Auto prallte gegen einen Baum Der 55-jährige Autofahrer war mit seinem Peugeot gegen 19.10 Uhr in Richtung Hohn unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in einer leichten K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.