Straßenbelag wird ausgebessert : Fockbeker Ortsumgehung am Dienstag gesperrt – Umleitung über Rendsburg

Die Arbeiter müssen einzelne Schadstellen ausbessern. Die Umleitung führt über die B77 und Rendsburg. Und auch direkt im Ort wird es eine Sperrung geben.

Fockbek | Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) bessert am Dienstag, 3. August, die beschädigte Kreisstraße 98 aus. Dazu ist eine Vollsperrung des 1,7 Kilometer langen Abschnitts zwischen dem Kreisverkehr an der Bundesstraße 202 (Straße in Richtung Hohn) und dem Loher Weg (Kreisstraße 69) nötig. Die Bauarbeiter werden ab 8 Uhr ...

