Verkaufsoffener Sonntag : Shopping mit Corona-Impfung: In Rendsburg sind auch Drittimpfungen möglich

„Rendsburg impft“ lautet das Motto: Auf dem Schiffbrückenplatz steht am Sonntag, 7. November, ein Impfteam des Kreises bereit. Auch die Geschäfte sind geöffnet, außerdem gibt es Kutschfahrten und einen Flohmarkt.

Rendsburg | Am Sonntag, 7. November, findet von 12 bis 17 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag in Rendsburg statt. Ein Innenstadt-Flohmarkt, ein Impfangebot ohne Terminzwang und ein großer Laternenumzug laden zum Bummeln und auf einen Klönschnack in die Innenstadt ein. „Rendsburg impft“: Von 12 bis 17 Uhr ist ein Impfteam des Gesundheitsamtes Rendsburg-Eckernför...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.