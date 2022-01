Verkaufsoffener Sonntag : Trotz hoher Corona-Zahlen: Händler wollen Sonntag keine zusätzlichen Kontrollen

Die Geschäfte haben geöffnet, der Weihnachtsmarkt verabschiedet sich: Der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres steht an.

Rendsburg | „Abpunschen“ auf dem Weihnachtsmarkt, geöffnete Geschäfte und der letzte Tag der Eisbahn: Ein Ausflug in die Rendsburger Innenstadt am Sonntag, 9. Januar, klingt vielversprechend. Von 12 bis 17 Uhr findet der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt. Auch „De lütte Wiehnacht“ und die Eisbahn haben ein letztes Mal in diesem Winter geöffnet. Um 19 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.