Neubaugebiet „Blöcken 3“ : Vergabe per Los: Baugrundstücke nur für Tetenhusener und ihre Kinder

Die Grundstücke werden voraussichtlich ab Mitte Juni verlost. Bis November sollen die Vertragsabschlüsse beendet sein.

Tetenhusen | Der Bebauungsplan (B-Plan) Nummer 3 stand auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung Tetenhusen. Für das Baugebiet „Blöcken 3“ wurden die Vergabekriterien festgelegt, angelehnt an die Vergabeprozesse für frühere Baugebiete. Eine Vergabe erfolgt ausschließlich an Tetenhusener Einwohner sowie deren in Tetenhusen aufgewachsene, zwis...

