Borgstedt : Autofahrer zerstört Fußballplatz des TSV Borgstedt

Ein Autofahrer hat den Fußballplatz des TSV Borgstedt zerstört. Der Schaden beträgt 2.000 bis 3.000 Euro.

Borgstedt | Als Eckhard Sörensen am Montagvormittag die Sportanlage des TSV Borgstedt in der Rendsburger Straße betrat, um nach dem Rechten zu sehen, wäre der 1. Vorsitzende vor Schreck fast umgefallen. Eine oder mehrere Personen hatten in der Nacht zuvor den A-Pla...

