MS „Eknoe“ kam vom Kurs ab : Polizei sucht nach Ursache für Havarie auf dem Nord-Ostsee-Kanal

Der Schiffsdatenschreiber soll jetzt Aufschluss darüber geben, ob technisches oder menschliches Versagen vorlag.

Bovenau | Die Ursache der Havarie des Frachters „Eknoe“ auf dem Nord-Ostsee-Kanal ist ungeklärt. Das Schiff war am Dienstag, 2. März, zwischen Borgstedt und Sehestedt in die südliche Kanalböschung geraten. „Sowohl technisches als auch menschliches Versagen kommen als Unglücksursache in Frage“, sagte Polizeisprecher Michael Heinrich am Freitag auf Anfrage von sh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.