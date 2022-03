Müllsammler in Aktion : „Unser sauberes SH“: 86 Freiwillige befreien Rendsburg und Büdelsdorf von Müll

32 große Säcke kamen alleine in Rendsburg zusammen. In der Kreisstadt hat sich ein Verein gegründet, der das ganze Jahr über „Schietsammeln“ will.

Rendsburg / Büdelsdorf | Etwa 250 Kommunen beteiligten sich am Sonnabend, 12. März, an der landesweiten Müllsammelaktion „Unser sauberes Schleswig-Holstein“. Auch die Stadt Rendsburg nahm erneut teil. 36 Bürgerinnen und Bürger, darunter auch einige Kinder, waren mit Greifzangen und Gummihandschuhen unterwegs. 1800 Liter Müll alleine in Rendsburg Von mehreren Treffpunkte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.