Kreis Rendsburg-Eckernförde : Autofahrer kracht in Haale mit Pkw in einen Kunststoffzaun und flüchtet

Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Nacht zu Pfingstsonntag den Unfall an der Ziegelhofer Straße in Haale gesehen haben. Es entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro.

Haale | Unfallflucht in Haale: In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag befuhr ein bisher Unbekannter mit seinem Fahrzeug die Ziegelhofer Straße in Haale. Um 00.15 Uhr kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Kunststoffzaun. Mehrere Elemente des Zauns wurden beschädigt, die Schadenshöhe beträgt 300 Euro.

