Fockbek : Zeuge beobachtet Unfall und verschwindet – Polizei sucht nach ihm

Er schrieb noch das Kennzeichen des Unfallverursachers auf und verschwand dann. Die Polizei fragt: Wer ist der Zeuge?

16. November 2021, 12:30 Uhr

Fockbek | Wie die Polizei jetzt erst mitteilte, ereignete sich bereits am Mittwoch, 3. November, um 10.30 Uhr ein Unfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Auch der Unfallzeuge verschwand, nachdem er das Kennzeichen notiert und übergeben hat. Nach ihm sucht nun die Polizei.

Was war passiert?

In der Rendsburger Straße in Fockbek soll ein wendender Pkw einen auf dem seitlichen Parkstreifen abgestellten Pkw beschädigt haben. Dies wurde von einem Zeugen beobachtet, der auch das Kennzeichen des verursachenden Pkw an die Geschädigte weitergeben hat. Dann ging der Zeuge weiter.

Dieser Zeuge wird nun gebeten, sich bei der Polizei in Fockbek unter der Telefonnummer 04331/3322660 zu melden.