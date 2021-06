Anschlussstelle Westerrönfeld : Unfall hinter dem Rendsburger Kanaltunnel – Pkw landet in Leitplanke

Verletzt wurde bei dem Unfall am Freitag zur Feierabendzeit niemand.

Rendsburg | Am Freitagnachmittag kam es gegen 16 Uhr auf der B77 südlich des Kanaltunnels zu einem Unfall. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ist ein Pkw im Bereich der Anschlusstelle Westerrönfeld in die Leitplanke gefahren, als er in Richtung Süden unterwegs war. Polizeisprecher Sönke Petersen: „Da liegen jetzt ein paar Teile auf der Fahrbahn, die noch w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.