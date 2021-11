Unfall auf der Bundesstraße : B77 bei Rendsburg: 40-Tonnen-Lkw kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Der Fahrer wurde bei dem Unfall am Montagvormittag nicht verletzt. Warum er von der Fahrbahn abkam, ist noch ungeklärt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Fockbek | Ein 40 Tonnen schwerer Lkw ist am Montag (8. November) gegen 8.30 Uhr auf der B77 in Höhe Fockbek von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer blieb unverletzt. Weiterlesen: Lkw verliert bei Unfall 20 Tonnen Sandstein: A7 bei Warder wieder frei Der Mann war mit der Zugmaschine und dem Sattelauflieger in Richtung Süden un...

