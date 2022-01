Schwerer Unfall : Rendsburg: Müllwagen erfasst 73-jährige Frau auf Supermarkt-Parkplatz und reißt sie mit

Der Fahrer setzte die Fahrt in Richtung Autobahn fort. Er scheint den Unfall nicht bemerkt zu haben.

Rendsburg | Auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt in der Konrad-Adenauer-Allee in Rendsburg kam es am Freitagmorgen zu einem schweren Unfall. Gegen 7.10 Uhr erfasste ein Müllwagen eine 73-jährige Frau, die dort zu Fuß unterwegs war. Frau erleidet schwerste Verletzungen Der Wagen schleifte die Frau rund 200 Meter mit. Danach fuhr der Fahrer des Müllwagens ohne...

