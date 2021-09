Nächtlicher Polizeieinsatz : Unbekannte Täter sprengen Fahrkartenautomat im Rendsburger Bahnhof

Die Freiwillige Feuerwehr Rendsburg wurden gegen 3.30 Uhr alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Bahnhofsgebäude voller Rauch, die Einzelteile des Automaten lagen verstreut auf dem Boden.

