Polizei sucht Zeugen : Unbekannte brechen in Borgstedter Grundschule ein und klauen Bargeld

31. März 2021, 12:20 Uhr

Borgstedt | Nach einem Einbruch in Borgstedt sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte sind in die Grundschule eingedrungen und haben 103 Euro aus einer Geldkassette gestohlen.

Der Einbruch hat sich zwischen Montagabend (29. März) um 18.30 Uhr und Dienstag (30. März), 5.45 Uhr ereignete, teilt die Polizei mit.

Täter stiegen über das Fenster ein

„Der oder die Täter gelangten vermutlich über die Straße Dieksredder und anschließend über den Schulhof zur Grundschule“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Um ins Gebäude zu gelangen, sollen die Täter ein Fenster aufgehebelt haben. Im Schulgebäude wurde zudem die Tür zum Sekretariat aufgehebelt.

Bereits am Montagvormittag gab es einen Einbruch im Dorf

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 04331/2080 entgegen. Zeugen können sich auch bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Bereits am Montagvormittag wurde in Borgstedt ein Einbruch in ein Einfamilienhaus gemeldet.