Polizei sucht Zeugen : Umweltfrevler entsorgen bei Brammer giftige Flüssigkeit und vernichten Rasen

Um welchen Stoff es sich handelt, ist noch unklar. Eine Analyse der Bodenproben steht noch aus.

Brammer | 80 Quadratmeter Rasenfläche sind in der Nähe von Brammer plötzlich abgestorben. Der Grund: Unbekannte haben neben dem Parkplatz Brammer an der L328 in Fahrtrichtung Jevenstedt eine umweltschädliche Flüssigkeit ausgebracht, teilt die Polizei mit. Um welchen Stoff es sich dabei genau handelt, steht noch nicht fest. Weiterlesen: Umweltfrevel? Im Natur...

