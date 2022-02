Mehr Rechte für Radfahrer : Neue Fahrradstraßen in Rendsburg: Bauamt konzentriert sich auf drei Standorte

In der Parksiedlung, in der Schleife und am Schwimmzentrum könnten Radfahrer bald gegenüber Autos bevorzugt werden. Das deutet sich nach der Sitzung des Umweltausschusses an. Weitere Straßen sind weiter im Gespräch.

Rendsburg | Der Rendsburger Umweltausschuss hat am Donnerstagabend über weitere Fahrradstraßen im Stadtgebiet diskutiert. Eine Entscheidung, wo und wann Radfahrer Vorfahrt vor Autofahrern bekommen werden, ist aber noch nicht in Sicht. Einen Beschluss zum Thema gab es nicht. Weiterlesen: Velorouten im Raum Rendsburg kommen voran Eine Liste von zehn möglichen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.