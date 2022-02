Krieg in der Ukraine : Volodymyra Mueller aus Rendsburg – ihre Cousine wurde von einer Explosion geweckt

Von Deutschland aus verfolgt die angehende Lehrerin die Entwicklung in ihrem Heimatland mit Sorge. Nach dem Einmarsch hat sie sofort ihre Familie angerufen.

Rendsburg | Am frühen Donnerstagmorgen, 24. Februar, hat Russland die Invasion der Ukraine gestartet. Angriffe mit Kampfflugzeugen, Hubschrauber und Raketen auf Militärstützpunkte wurden aus verschiedenen Teilen des Landes gemeldet. Volodymyra Mueller ist entsetzt über den Kriegsausbruch. Viele Familienmitglieder der Rendsburgerin wohnen in der Ukraine, unter and...

