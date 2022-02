Unterwegs in Richtung Ostsee : Krieg in Ukraine: Sechs Nato-Marineschiffe im NOK bei Rendsburg gesichtet

Am Donnerstagnachmittag wurden sechs Kriegsschiffe im Nord-Ostsee-Kanal gesichtet. Der Grund ist die russische Invasion in der Ukraine. Eine Marine-Sprecher nennt Details zum Einsatz.

Rendsburg/Sehestedt | Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sind am Donnerstag auch im Raum Rendsburg sichtbar geworden: Sechs Kriegsschiffe der Nato durchfuhren den Nord-Ostsee-Kanal. Gegen 15 Uhr passierten sie Rendsburg. Die Schiffe kommen aus Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien, Belgien, Lettland und Estland. In einer Kolonne steuerten sie in Richtung Ostsee. ...

