Sach- und Geldspenden : Ukraine-Krieg: Hier kann im Kreis Rendsburg-Eckernförde gespendet werden

Auch in Rendsburg-Eckernförde ist die Solidarität mit der Ukraine groß. Geld- und Sachspenden können helfen, die Folgen des russischen Angriffs abzumildern. Besonders werden Medikamente und Verbandsmaterial benötigt.

01. März 2022, 18:18 Uhr

Rendsburg | Viele Menschen sind immer noch fassungslos über den Angriff Russlands auf die Ukraine. Aber auch in Rendsburg-Eckernförde entstehen seit der vergangenen Woche immer mehr Möglichkeiten, um Geld- und Sachspenden für die Ukraine abzugeben. Hier gibt es eine Übersicht, wo Spenden möglich sind und was benötigt wird.



Wer weitere Hilfsangebote kennt, kann diese gerne per E-Mail mitteilen.





Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes schließt sich dem Spendenaufruf des Bundesverbandes an. Bereits seit 2017 unterstützt das DRK Menschen, die in der Ostukraine nahe der Konfliktlinie wohnen. Diese Hilfe wird nun ausgeweitet. Die Möglichkeit zum Spenden besteht unter:



IBAN: DE63370205000005023307

BIC: BFSWDE33XXX

Stichwort: Nothilfe Ukraine



Zudem nimmt der Kreisverband unter Tel. 04331 / 1383 auch Angebote von Menschen entgegen, die Sachspenden haben.

In Hohenwestedt sammeln Ludmilla Görlitz, Daniela Schlüter und Birgit Arndt medizinisches Material, das für die Erstversorgung notwendig ist. Dazu gehören Handschuhe, Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial und Schmerzmittel, die frei verkäuflich sind. Für die Spenden gibt es Sammelbehälter in Hohenwestedt, Vaasbüttel 20 a und 20 b. Die Verteilung übernehmen Hilfsorganisationen.

In Kronshagen ruft die Ukrainerin Inna Pavlusenko zum Spenden auf. In Zusammenarbeit mit mit dem Verein "Kiel hilft e.V." nimmt sie Sachspenden entgegen. Dringend benötigt werden beispielsweise Medikamente, Schmerzmittel, Verbände, aber auch Batterien, Power Banks, Taschenlampen oder Gaskocher. Weitere Informationen gibt es unter E-Mail hilfeukraine22@gmail.com oder über den Aufruf in den Sozialen Medien.

In Bordesholm sammelt die Fraktionsvorsitzende der FDP im Kreistag Rendsburg-Eckernförde, Tina Schuster, am Samstag, 5. März, ab 8 Uhr auf dem Wochenmarkt Spenden für Menschen in der Ukraine. Entgegen genommen werden sowohl Geld- als auch Sachspenden wie warme Kleidung, Schlafsäcke und Hygieneartikel. Die Verteilung vor Ort übernimmt der Verein Deutsch-Ukrainische Gesellschaft e.V., der die Spenden in der kommenden Woche an die polnisch-ukrainische Grenze bringen wird.

Initiatoren wollen weitere Gemeinden motivieren

Die Initiative in Holtsee wurde von der Spendenbereitschaft der Bürger mehr als positiv überrascht, über 500 Pakete mit warmer Kleidung, Nahrung und Hygieneartikeln wurden übergeben. Um weitere Sachspenden entgegen nehmen zu können, fehlen die Kapazitäten. Allerdings wird finanzielle Unterstützung benötigt, um Laster, Sprit und eventuell noch weitere Medikamente zu bezahlen. Dies geschieht über die Internet-Seite betterplace.me. Mitorganisatorin Kasia Frost hofft darauf, dass weitere Gemeinden ähnliche Aktionen initiieren. Nach ihren Informationen werden vor Ort vor allem Verbandszeug und verschreibungsfreie Medikamente benötigt.

Auch die Caritas in Schleswig-Holstein bittet um Spenden, um die humanitäre Hilfe in der Ukraine zu unterstützen.



Caritasverband für das Erzbistum Hamburg e.V.

IBAN: DE09520604100006400000

Verwendungszweck: Ukrainehilfe

Auf der Internetseite der Caritas ist zudem eine Bedarfsliste für die Ukraine zu finden. Sachspenden werden in Kiel und Neumünster entgegen genommen.