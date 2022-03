Krieg mit Russland : In Hohn angekommen: So erlebten Svetlana und ihre Kinder die Flucht aus der Ukraine

Svetlana ist aus der Ukraine geflüchtet. Zusammen mit ihren beiden kleinen Kindern und der Großmutter – ihren Mann musste sie zurücklassen. Wir haben mit der Familie über ihre Odyssee gesprochen.

Hohn | Sie sind erst seit kurzem in Hohn: Svetlana (35), ihre Töchter Elina (2) und Ulijana (5) sowie Oma Irina, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchten, verließen ihre Wohnung in Riwne im Westen der Ukraine, zirka 328 Kilometer von der Hauptstadt Kiew entfernt. Am Sonntagmorgen, 27. Februar, um 6 Uhr flüchtete die Familie mit einem Bus ins...

