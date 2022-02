Nach russischer Invasion : Mahnwache auf Schiffbrückenplatz: 40 Rendsburger zeigen Solidarität mit der Ukraine

Die Initiative „Fridays for Future“ hatte zu der Solidaritätskundgebung aufgerufen. Eine Forderung der Teilnehmer: Die Behörden sollen die Aufnahme von Flüchtlingen in die Wege leiten.

Rendsburg | Zu einer Mahnwache gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine versammelten sich am Freitag, 25. Februar, um 13 Uhr fast 40 Menschen auf dem Rendsburger Schiffbrückenplatz. Zu der Aktion hatte die Initiative „Fridays for Future“ (FFF) aufgerufen. Veranstaltung wurde spontan geplant Leon Mewes hatte die Veranstaltung angemeldet. „Am Donnerstag ...

