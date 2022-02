Eskalation im Ukraine-Konflikt : Möglicher Einmarsch Russlands: Zwei Ukrainerinnen bangen um ihr Heimatland

Der Ukraine-Konflikt spitzt sich zu. Zwei Ukrainerinnen aus der Region Rendsburg verfolgen die Nachrichten voller Sorge. So denken sie und ihre Familien in der Krisenregion über einen drohenden Krieg.

Rendsburg | „Ich hatte heute Morgen Tränen in den Augen, als ich die Radionachrichten gehört habe“, sagt Tanja Grinberg. Die gebürtige Ukrainerin unterrichtet seit zehn Jahren an der Rendsburger Volkshochschule Deutsch als Zweitsprache. „Ich hatte gehofft, dass das alles nur ein Bluff der Russen ist“, so die 42-Jährige. Zum Thema: Ukraine-Krise im Liveblog ...

